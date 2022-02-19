Ураган в Калининграде повалил более 80 деревьев и повредил около 15 автомобилей

Ураган "Юнис" обрушился на Калининград 19 февраля с порывами ветра до 23 метров в секунду. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, в результате повалено свыше 80 деревьев, повреждены около 15 автомобилей.

Если в полдень, согласно отчёту ЕДДС, поваленными были 43 дерева, упавшие на 11 машин, то спустя несколько часов количество вырванных растений увеличилось почти в два раза, также прибавилось три повреждённых автомобиля. Судя по фотографиям из Сети, у некоторых зданий срывало кровлю, а на дорогах образовались большие лужи.

Кроме того, ветер сорвал с опор два светофора — на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Калинина, а также на перекрёстке улиц Театральной и Гвардейского проспекта. На улице Альпийской дерево упало на световую опору. О количестве пострадавших пока не сообщается.













Согласно объявлению регионального главка МЧС, сегодня ожидались порывы ветра до 25–27 метров в секунду. В мэрии города добавили, что буря должна стихнуть только к вечеру.