Ураган в Калининграде повалил более 80 деревьев и повредил около 15 автомобилей
Судя по фотографиям из соцсетей, а также данных местных изданий, ветер сорвал с опор два светофора и кровлю с некоторых зданий. Данных о пострадавших пока нет.
Последствия шторма в Калининграде. Фото © VK / Погода и метеоявления в Калининградской области
Ураган "Юнис" обрушился на Калининград 19 февраля с порывами ветра до 23 метров в секунду. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, в результате повалено свыше 80 деревьев, повреждены около 15 автомобилей.
Если в полдень, согласно отчёту ЕДДС, поваленными были 43 дерева, упавшие на 11 машин, то спустя несколько часов количество вырванных растений увеличилось почти в два раза, также прибавилось три повреждённых автомобиля. Судя по фотографиям из Сети, у некоторых зданий срывало кровлю, а на дорогах образовались большие лужи.
Кроме того, ветер сорвал с опор два светофора — на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Калинина, а также на перекрёстке улиц Театральной и Гвардейского проспекта. На улице Альпийской дерево упало на световую опору. О количестве пострадавших пока не сообщается.
Согласно объявлению регионального главка МЧС, сегодня ожидались порывы ветра до 25–27 метров в секунду. В мэрии города добавили, что буря должна стихнуть только к вечеру.
Ранее МЧС уже предупреждало о шторме с ветром до 27 м/с в Калининградской области в ночь на 17 февраля. В ведомстве уточняли, что выход в море в таких условиях крайне опасен, а прогулки по морскому побережью сулят большой риск для жизни и здоровья.