Руины и дым: ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области
На кадрах видно разрушенный практически до основания дом. Также оператор показывает часть разорвавшегося снаряда.
Разрушенный украинским снарядом дом в Ростовской области. Видео © ЦОС ФСБ
ФСБ обнародовала видео с последствиями попадания снаряда в жилой дом на хуторе в Тарасовском районе Ростовской области рядом с границей с Украиной. Ролик распространил Центр общественных связей (ЦОС) службы.
На кадрах видно разрушенную практически до основания постройку. Также оператор показывает часть разорвавшегося снаряда, лежащего неподалёку. На месте работают оперативники, делают фотографии и замеры.
Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий.
Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.
Разрушенный украинским снарядом дом в Ростовской области. Обложка © ЦОС ФСБ