Руины и дым: ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области

Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.