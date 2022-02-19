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19 февраля, 15:07

Руины и дым: ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области

На кадрах видно разрушенный практически до основания дом. Также оператор показывает часть разорвавшегося снаряда.

Разрушенный украинским снарядом дом в Ростовской области. Видео © ЦОС ФСБ

ФСБ обнародовала видео с последствиями попадания снаряда в жилой дом на хуторе в Тарасовском районе Ростовской области рядом с границей с Украиной. Ролик распространил Центр общественных связей (ЦОС) службы.

На кадрах видно разрушенную практически до основания постройку. Также оператор показывает часть разорвавшегося снаряда, лежащего неподалёку. На месте работают оперативники, делают фотографии и замеры.

Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий.

СК завёл дело после обстрела Ростовской области с территории Украины

СК завёл дело после обстрела Ростовской области с территории Украины

Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.

Разрушенный украинским снарядом дом в Ростовской области. Обложка © ЦОС ФСБ

Григорий Воронцов

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