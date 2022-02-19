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19 февраля, 14:37

СК завёл дело после обстрела Ростовской области с территории Украины

Неизвестные использовали реактивную систему залпового огня. Пострадавших среди мирного населения нет. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия.

<p>Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении.

Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области рядом с границей с Украиной

Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области рядом с границей с Украиной

По данным следствия, 19 февраля между 05:00 и 06:00 по московскому времени неизвестные с территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной местности Тарасовского района Ростовской области. Среди мирного населения жертв нет. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. Сотрудники ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом.

Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.

Светлана Оперук

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