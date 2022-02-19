СК завёл дело после обстрела Ростовской области с территории Украины
Неизвестные использовали реактивную систему залпового огня. Пострадавших среди мирного населения нет. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 февраля между 05:00 и 06:00 по московскому времени неизвестные с территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной местности Тарасовского района Ростовской области. Среди мирного населения жертв нет. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. Сотрудники ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом.
Ранее Лайф писал, что снаряд разорвался в Ростовской области неподалёку от границы с Украиной. Всё произошло в четыре часа утра по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В результате председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва снаряда в Ростовской области. По данным СК РФ, в результате обстрела снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался на территории РФ на расстоянии около километра от границы.
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