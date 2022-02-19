Политолог Жаров назвал Украину антироссийским плацдармом, который используют США и Британия

Украина используется США и Великобританией как антироссийский плацдарм и место ведения информационной войны. Вступление Незалежной в НАТО никому не выгодно, ведь тогда придётся заняться её защитой. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Максим Жаров.

По его мнению, отражением этих реалий являются слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что вопрос вступления Незалежной в альянс не стоит на повестке.

"Никто сейчас Украину в НАТО принимать не собирается, потому что тогда придётся за Украину воевать. Если, допустим, начнётся новая война в Донбассе и Украина будет членом НАТО, тогда членам НАТО придётся её защищать", — объяснил Жаров.

Политолог добавил, что ни одна из стран Североатлантического альянса не намерена вводить на территорию Незалежной собственные вооружённые силы для её защиты. Однако заняться тренировкой информационных войск — другое дело. По мнению Жарова, Украина сейчас для этого и используется.