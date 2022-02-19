Политолог Жаров назвал Украину антироссийским плацдармом, который используют США и Британия
Поэтому её вступление в НАТО не нужно ни американцам, ни британцам. Отражением этих реалий являются слова Шольца, который заявил, что вопрос вступления Незалежной в альянс не стоит на повестке.
Украина используется США и Великобританией как антироссийский плацдарм и место ведения информационной войны. Вступление Незалежной в НАТО никому не выгодно, ведь тогда придётся заняться её защитой. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Максим Жаров.
По его мнению, отражением этих реалий являются слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что вопрос вступления Незалежной в альянс не стоит на повестке.
"Никто сейчас Украину в НАТО принимать не собирается, потому что тогда придётся за Украину воевать. Если, допустим, начнётся новая война в Донбассе и Украина будет членом НАТО, тогда членам НАТО придётся её защищать", — объяснил Жаров.
Политолог добавил, что ни одна из стран Североатлантического альянса не намерена вводить на территорию Незалежной собственные вооружённые силы для её защиты. Однако заняться тренировкой информационных войск — другое дело. По мнению Жарова, Украина сейчас для этого и используется.
Также специалист предположил, что цель "политической комбинации" Кремля с гарантиями безопасности заключается в том, чтобы "американцы с англичанами согласились переложить свои действия на Украине в какую-то договорную основу", чтобы их шаги подчинялись юридическим правилам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО мешают вступлению Киева в альянс. Однако назвать эти государства украинский лидер отказался, пояснив, что ему не нужны "дипломатические конфликты с соседями". Кроме того, Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается.
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