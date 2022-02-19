"Волонтёров Победы" ДНР эвакуируют из Донбасса
Отмечается, что добровольцы в Ростовской области уже оказывают помощь прибывшим людям, объединяются их коллеги и в других регионах страны. Также за ситуацией следят и в Госдуме.
Волонтёр Победы Ирина из ДНР — об эвакуации в Россию. Видео © Telegram-канал Ольги Занко (Амельченковой)
Депутат Госдумы Ольга Амельченкова показала видео волонтёра Победы из ДНР Ирины, которая сообщила, что вместе с мамой, младшей сестрой и другими беженцами вынужденно едет в Ростовскую область. Об этом парламентарий написала в своём телеграм-канале.
"Друзья, я сейчас нахожусь в поезде, который эвакуирует нас в Российскую Федерацию. Мне очень жаль покидать мой родной город в такую трудную минуту, ведь, как говорят, Донецк — это люди. Но безумно страшно, и я понимаю, что мне пришлось уехать", — сказала девушка на видео.
Амельченкова заметила, что имеет много друзей в ДНР и ЛНР, которые помогают ветеранам и заботятся об общей истории, но сейчас им и другим жителям нужна помощь.
"За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда не были равнодушны к чужой беде. Так исторически повелось. Вот и сейчас, когда в ДНР и ЛНР происходят страшные события и людей эвакуируют из родных мест, мы не можем остаться в стороне. Это общая боль", — написала парламентарий.
Она добавила, что "Волонтёры Победы" уже оказывают помощь в Ростовской области. На данный момент в городе Шахты ребята встречают и расселяют детей и воспитателей из детских домов. Также объединяет добровольцев для помощи беженцам Башкирия, подготовку к этому начала Брянская область и другие регионы России. Партия "Единая Россия", уточнила депутат, занимается конкретизацией того, какая помощь необходима.
Ранее Лайф сообщал, что условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на две недели. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что "количество людей огромно". Он добавил, что для размещения беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим ЧС. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным.
Волонтёр Победы Ирина из ДНР. Кадр видео © Telegram-канал Ольги Занко (Амельченковой)