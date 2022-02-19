"Волонтёров Победы" ДНР эвакуируют из Донбасса

Отмечается, что добровольцы в Ростовской области уже оказывают помощь прибывшим людям, объединяются их коллеги и в других регионах страны. Также за ситуацией следят и в Госдуме.

Волонтёр Победы Ирина из ДНР — об эвакуации в Россию. Видео © Telegram-канал Ольги Занко (Амельченковой)

Депутат Госдумы Ольга Амельченкова показала видео волонтёра Победы из ДНР Ирины, которая сообщила, что вместе с мамой, младшей сестрой и другими беженцами вынужденно едет в Ростовскую область. Об этом парламентарий написала в своём телеграм-канале.

"Друзья, я сейчас нахожусь в поезде, который эвакуирует нас в Российскую Федерацию. Мне очень жаль покидать мой родной город в такую трудную минуту, ведь, как говорят, Донецк — это люди. Но безумно страшно, и я понимаю, что мне пришлось уехать", — сказала девушка на видео.

Амельченкова заметила, что имеет много друзей в ДНР и ЛНР, которые помогают ветеранам и заботятся об общей истории, но сейчас им и другим жителям нужна помощь.

"За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда не были равнодушны к чужой беде. Так исторически повелось. Вот и сейчас, когда в ДНР и ЛНР происходят страшные события и людей эвакуируют из родных мест, мы не можем остаться в стороне. Это общая боль", — написала парламентарий.

Она добавила, что "Волонтёры Победы" уже оказывают помощь в Ростовской области. На данный момент в городе Шахты ребята встречают и расселяют детей и воспитателей из детских домов. Также объединяет добровольцев для помощи беженцам Башкирия, подготовку к этому начала Брянская область и другие регионы России. Партия "Единая Россия", уточнила депутат, занимается конкретизацией того, какая помощь необходима.