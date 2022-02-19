Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области рядом с границей с Украиной
Отмечается, что в результате происшествия у строения нет крыши. Как уточнили в администрации района, жертв нет, никто не пострадал.
В жилой дом на хуторе в Мятикинском сельском поселении Ростовской области на границе с Украиной попал снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Администрации Тарасовского района.
"Митякинское поселение — крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал. [Снаряды прилетают со стороны] Украины", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, это не первый взрыв снарядов на территории Ростовской области. Ранее о первом таком инциденте стало известно сегодня утром. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия.
Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин