В Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за приёма беженцев из Донбасса
Режим начинает действовать с 15:00 19 февраля для органов управления и сил региональной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с приёмом беженцев из Донбасса. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ТП РСЧС) режим повышенной готовности", — говорится в указе.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим ЧС. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным.
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