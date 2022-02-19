В Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за приёма беженцев из Донбасса

Режим начинает действовать с 15:00 19 февраля для органов управления и сил региональной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с приёмом беженцев из Донбасса. Документ опубликован на портале правовой информации.