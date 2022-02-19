Глава Ростовской области Голубев: Ситуация с размещением беженцев под контролем

Губернатор добавил, что в регионе подготовили 143 пункта временного размещения жителей Донбасса — они рассчитаны на четырнадцать тысяч мест.

Системы жизнеобеспечения в Ростовской области работают в штатном режиме, каких-либо сбоев не наблюдается, заявил глава региона Василий Голубев. Он подчеркнул, что, несмотря на режим ЧС, ситуация находится под контролем.

"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", — сообщил он на своей странице в "Инстаграме".

Губернатор добавил, что в регионе подготовили 143 пункта временного размещения жителей Донбасса — они рассчитаны на четырнадцать тысяч мест. Также решаются вопросы, касающиеся транспортировки, медицинской помощи и обеспечения эвакуированных, в том числе детей, всем необходимым.

"Часть ПВР уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что изучает доклады по ситуации каждые два часа, а вечером планируется ещё одно заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.