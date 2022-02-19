Глава Ростовской области Голубев: Ситуация с размещением беженцев под контролем
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Губернатор добавил, что в регионе подготовили 143 пункта временного размещения жителей Донбасса — они рассчитаны на четырнадцать тысяч мест.
Системы жизнеобеспечения в Ростовской области работают в штатном режиме, каких-либо сбоев не наблюдается, заявил глава региона Василий Голубев. Он подчеркнул, что, несмотря на режим ЧС, ситуация находится под контролем.
"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", — сообщил он на своей странице в "Инстаграме".
Губернатор добавил, что в регионе подготовили 143 пункта временного размещения жителей Донбасса — они рассчитаны на четырнадцать тысяч мест. Также решаются вопросы, касающиеся транспортировки, медицинской помощи и обеспечения эвакуированных, в том числе детей, всем необходимым.
"Часть ПВР уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", — подчеркнул Голубев.
Он добавил, что изучает доклады по ситуации каждые два часа, а вечером планируется ещё одно заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Лайф сообщал, что условия для пребывания в РФ жителей Донбасса будут созданы минимум на две недели. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что "количество людей огромно". Он добавил, что для размещения беженцев будут задействованы не только территории Южного федерального округа, но и ЦФО.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в регионе режим ЧС. Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным.