В Бундестаге заявили, что Россия не боится НАТО и её оружия

Россия не боится НАТО и имеющегося у Запада оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Таким мнением она поделилась, говоря о возможных поставках вооружения Украине.

"Мы не поставим тяжёлого вооружения… Вы серьёзно считаете, что, если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения — этого не случится", — сказала она.

Также глава Комитета по обороне добавила, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится оружия альянса".