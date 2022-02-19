В Бундестаге заявили, что Россия не боится НАТО и её оружия
В Правительстве Германии отметили, что поставки вооружения на Украину не повысят её военную устойчивость, также это не "вызовет озабоченность у Владимира Путина".
Россия не боится НАТО и имеющегося у Запада оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Таким мнением она поделилась, говоря о возможных поставках вооружения Украине.
"Мы не поставим тяжёлого вооружения… Вы серьёзно считаете, что, если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения — этого не случится", — сказала она.
Также глава Комитета по обороне добавила, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится оружия альянса".
Напомним, что начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют на Украину разные виды оружия и тренируют её военных, что нарушает Минские соглашения. В многомиллиардных поставках помимо американцев участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония. Например, недавно на Украину прибыли два самолёта с военной помощью от США. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о получении Незалежной более тысячи тонн вооружения от Запада.
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