Совбез РФ: Перенасыщение Украины оружием может создать у неё иллюзию непобедимости
Замсекретаря СБ Попов подчеркнул, что снабжение Западом армии Незалежной демонстрирует пренебрежительное отношение государств к жизням рядовых украинцев.
Фото на обложке © ТАСС / АР / Mykola Tymchenko
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что переизбыток поставок вооружений на Украину может создать у неё иллюзию непобедимости и спровоцировать на открытое военное столкновение в Донбассе.
"Насыщение, а точнее перенасыщение Украины различными видами вооружений, к сожалению, могут вызвать у некоторых руководителей военного ведомства этой страны, а также представителей националистических группировок, находящихся в районах, граничащих с Луганской и Донецкой республиками, иллюзию непобедимости и подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения", — поделился мнением Попов в беседе с "Российской газетой".
По его словам, когда в регионе сконцентрировано такое количество вооружённых сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооружённый конфликт вспыхнул с новой силой. Кроме того, он подчеркнул, что снабжение Западом армии Украины оборонительными вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны.
А ранее Джастин Трюдо пообещал передать Украине летальное оружие на $6,1 млн. Также премьер-министр Канады объявил, что Оттава выделит Киеву денежный заём в размере 500 млн канадских долларов. Ранее было заявлено о временном перемещении части канадских военных с украинских территорий.
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