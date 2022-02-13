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Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО

Официальный представитель МИД РФ также отмечала, что страны Запада на самом деле не нуждаются в реальном поводе для антироссийских санкций.

12 февраля, 21:22

Мария Захарова. Фото на обложке © МИД РФ

Украина уже фактически нашпигована оружием, поставляемым странами НАТО, а количество западных советников там увеличилось в несколько раз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Она добавила, что количество военных инструкторов, отправленных западными странами, там увеличилось кратно.

Захарова: Запад не нуждается в реальном поводе для антироссийских санкций

Захарова: Запад не нуждается в реальном поводе для антироссийских санкций

Как сообщал Лайф, ранее Захарова заявляла, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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