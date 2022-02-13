Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО

Украина уже фактически нашпигована оружием, поставляемым странами НАТО, а количество западных советников там увеличилось в несколько раз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Она добавила, что количество военных инструкторов, отправленных западными странами, там увеличилось кратно.