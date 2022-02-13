Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО
Официальный представитель МИД РФ также отмечала, что страны Запада на самом деле не нуждаются в реальном поводе для антироссийских санкций.
Мария Захарова. Фото на обложке © МИД РФ
Украина уже фактически нашпигована оружием, поставляемым странами НАТО, а количество западных советников там увеличилось в несколько раз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Она добавила, что количество военных инструкторов, отправленных западными странами, там увеличилось кратно.
Как сообщал Лайф, ранее Захарова заявляла, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
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