Военный эксперт Литовкин предположил, чем российский фрегат спугнул подлодку США

Спецсредствами, которыми российский фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" вынудил американскую атомную подводную лодку класса "Вирджиния" уйти из российских территориальных вод, могли быть сигнальные гранаты. Такое мнение высказал главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

В беседе с ТАСС он рассказал, что после подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.

"Важно, что о постановке "флажков" прекрасно слышали моряки с "Вирджинии", потому, как утверждают наши военные, лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, моментально набрала скорость", — подчеркнул Литовкин.

По его словам, американцы осознавали, что в российских территориальных водах против них могут применить противолодочное оружие, в том числе и самый современный комплекс "Ответ".

Ранее Лайф писал, что Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".