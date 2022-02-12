Ушаков — на вопрос Лайфа: Путин и Байден не обсуждали инцидент с подлодкой США в водах РФ

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время переговоров не обсуждали инцидент с американской подводной лодкой типа "Вирджиния", которую обнаружили в территориальных водах РФ у курильского острова Уруп. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Лайфа.