Ушаков — на вопрос Лайфа: Путин и Байден не обсуждали инцидент с подлодкой США в водах РФ
Помощник российского лидера отметил, что главе государства известно о произошедшем по линии Минобороны, предпринимаются соответствующие демарши.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото на обложке © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время переговоров не обсуждали инцидент с американской подводной лодкой типа "Вирджиния", которую обнаружили в территориальных водах РФ у курильского острова Уруп. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Лайфа.
"Нам об этом известно по линии Минобороны, предпринимаются соответствующие демарши. Но эта тема в разговоре президентов не затрагивалась", — сказал Ушаков.
Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. В связи с произошедшим Минобороны РФ вызвало военного атташе США и вручило ему ноту, указав, что действия корабля расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".
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