Ушаков: США раздувают истерию вокруг "вторжения" на Украину

США раздувают истерию вокруг "вторжения" России на Украину, параллельно накачивая Киев оружием. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

"Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов", — сказал Юрий Ушаков.

Он также отметил, что нагнетание темы насчёт планов России по "вторжению" на Украину велось скоординированно. На данный момент эта тема уже достигла своего апогея.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже также пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине.