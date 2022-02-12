С оркестром и овациями: В Москве встретили первых призёров Олимпиады в Пекине

В Шереметьево встретили олимпийцев, вернувшихся из Пекина. Видео © LIFE

В московском аэропорту Шереметьево встречают первых российских спортсменов, ставших призёрами Олимпийских игр в Пекине. Участники Игр вернулись домой с пересадкой в Красноярске, самолёт приземлился в 20:47 мск.

Среди прибывших — забравшие серебро в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, а также бронзовые призёры Игр Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд) и Анастасия Смирнова (фристайл).

В Москву также вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в Олимпиаде из-за коронавируса, саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Семён Павличенко, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев. В Россию сегодня также прилетели фигуристы Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.

В зале прилёта спортсменов встречали поклонники, родные, а также оркестр, который исполнял различные песни.