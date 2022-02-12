Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине.

Наши спортсмены сумели бесподобно откатать свою программу, чётко выполнив все элементы. В итоге они набрали 88,85 балла, обновив свой личный рекорд. Победителями в первом виде программы стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые сумели обновить свой же мировой рекорд. Тройку замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.