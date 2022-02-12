Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Победителями первого вида программы стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые обновили мировой рекорд.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине.
Наши спортсмены сумели бесподобно откатать свою программу, чётко выполнив все элементы. В итоге они набрали 88,85 балла, обновив свой личный рекорд. Победителями в первом виде программы стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые сумели обновить свой же мировой рекорд. Тройку замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
Неплохой результат перед произвольной программой у ещё одного нашего дуэта — Александра Степанова и Иван Букин — 84,09 балла и промежуточное пятое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин на своём первом олимпийском старте набрали 71,66 балла и по итогам ритм-танца остановились на 14-м месте.
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