НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине

Победителями первого вида программы стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые обновили мировой рекорд.

12 февраля, 14:39

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине.

Наши спортсмены сумели бесподобно откатать свою программу, чётко выполнив все элементы. В итоге они набрали 88,85 балла, обновив свой личный рекорд. Победителями в первом виде программы стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые сумели обновить свой же мировой рекорд. Тройку замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Решение по допинговому делу Валиевой будет оглашено 14 февраля

Решение по допинговому делу Валиевой будет оглашено 14 февраля

Неплохой результат перед произвольной программой у ещё одного нашего дуэта — Александра Степанова и Иван Букин — 84,09 балла и промежуточное пятое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин на своём первом олимпийском старте набрали 71,66 балла и по итогам ритм-танца остановились на 14-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1