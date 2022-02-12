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Решение по допинговому делу Валиевой будет оглашено 14 февраля

Арбитрами назначены представители Италии, США и Словении. Рассмотрение дела начнётся завтра.

12 февраля, 11:08

Камила Валиева. Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий

Решение по допуску фигуристки Камилы Валиевой до одиночных соревнований Олимпиады в Пекине из-за положительного допинг-теста будет оглашено 14 февраля. Об этом говорится в релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Процесс рассмотрения дела начнётся 13 февраля в 15:30 мск. Арбитрами назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

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Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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