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МОК подал протест на решение о снятии отстранения с фигуристки Валиевой

Уточняется, что выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне рассмотрит дело российской спортсменки до 15 февраля. В этот же день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

11 февраля, 03:50
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст протест на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России в декабре, было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило продолжить ей выступления на Олимпиаде в Пекине.

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"МОК использует своё право на опротестование решения разрешить Валиевой продолжить выступления. Поскольку МОК делегировал свои полномочия ITA, дело по запросу ITA будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS)", сообщается в релизе ITA.

Уточняется, что выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля. В этот же день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

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Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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