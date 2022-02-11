МОК подал протест на решение о снятии отстранения с фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст протест на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).

"МОК использует своё право на опротестование решения разрешить Валиевой продолжить выступления. Поскольку МОК делегировал свои полномочия ITA, дело по запросу ITA будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS)", — сообщается в релизе ITA.

Уточняется, что выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля. В этот же день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.