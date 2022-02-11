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Фигуристка Камила Валиева с опозданием вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

Рекордсменка мира появилась на льду Столичного дворца спорта Пекина с опозданием, сообщают журналисты. Ранее портал Inside the Games сообщил, что её допинг-тест якобы показал сомнительный результат.

11 февраля, 00:40
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP

Российская фигуристка Камила Валиева всё-таки вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС. При этом агентство заявило, что спортсменка не принимает участие в занятиях.

РИА "Новости" сообщает, что абсолютная рекордсменка мира появилась на тренировке с опозданием. Также к личным соревнованиям продолжают готовиться и две другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

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Короткая программа в женском одиночном катании состоится 15 февраля, произвольная — 17-го.

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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