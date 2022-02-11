Фигуристка Камила Валиева с опозданием вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева всё-таки вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС. При этом агентство заявило, что спортсменка не принимает участие в занятиях .

РИА "Новости" сообщает, что абсолютная рекордсменка мира появилась на тренировке с опозданием. Также к личным соревнованиям продолжают готовиться и две другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова.