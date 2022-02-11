ТАСС: Фигуристка Камила Валиева не вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине

В занятиях участвуют две другие российские спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Официальной информации о якобы сомнительном допинг-тесте у Валиевой по-прежнему нет.