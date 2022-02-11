ТАСС: Фигуристка Камила Валиева не вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине
В занятиях участвуют две другие российские спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Официальной информации о якобы сомнительном допинг-тесте у Валиевой по-прежнему нет.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP
Российская фигуристка Камила Валиева не вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине, пишет ТАСС.
Отмечается, что в занятиях участвуют две другие российские спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Короткая программа в женском одиночном катании состоится 15 февраля, произвольная — 17-го.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой.
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