Американский журналист набросился на Россию из-за скандала с "допингом" Валиевой

"Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали", — написал автор материала.