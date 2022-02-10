Американский журналист набросился на Россию из-за скандала с "допингом" Валиевой
Он также раскритиковал МОК из-за процесса отстранения наших спортсменов от Игр, который, по его мнению, стал "насмешкой".
Фигуристка Камила Валиева во время выступления на Олимпиаде в Пекине. Фото © Getty Images / Jean Catuffe/
Американский журналист портала Yahoo Sports Дэн Ветзель раскритиковал Россию и нашу олимпийскую сборную на фоне скандала с "допингом" у 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.
"Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали", — написал автор материала.
Он также раскритиковал МОК из-за отношения к России и запрету на участие нашей страны в Играх, который, по мнению колумниста, превратили в "насмешку".
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.
Ранее Лайф сообщал, что норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне обрушился с критикой в адрес нашей команды и отметил, что её "не должно быть на Олимпиаде".
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