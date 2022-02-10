Официальный представитель МОК Адамс назвал спекуляцией слухи о допинге у Камилы Валиевой
По его словам, возникла некая ситуация, для которой требуется консультация. При этом Адамс не стал раскрывать подробности произошедшего, добавив, что слухи будут ещё появляться.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / EPA
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией публикации в СМИ о том, что российская фигуристка Камила Валиева якобы сдала сомнительный допинг-тест.
"Я не буду комментировать все слухи, которые были вчера и которые ещё будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге — это спекуляции", — заявил Адамс на брифинге.
Представитель МОК добавил, что за тестирование на Олимпиаде отвечают ITA (Международное агентство по тестированию) и CAS (Спортивный арбитражный суд).
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.
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