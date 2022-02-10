Вышла на тренировку: Фигуристка Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине
В Федерации фигурного катания заявили, что ожидают официальных комментариев от МОК как по ситуации с Валиевой, так и по награждению сборной России, победившей в командном турнире.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Фигуристка Камила Валиева не отстранена от личных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина.
"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", — приводит слова Ермолиной ТАСС.
Отмечается, что Валиева 10 февраля вышла на тренировку.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.
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