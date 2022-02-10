Вышла на тренировку: Фигуристка Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

В Федерации фигурного катания заявили, что ожидают официальных комментариев от МОК как по ситуации с Валиевой, так и по награждению сборной России, победившей в командном турнире.