Минспорт отреагировал на сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой на Олимпиаде

"Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на ОИ в Пекине, до появления официальной информации. Позиция РФ состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой — в декабре 2021 года.