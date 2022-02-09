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Минспорт отреагировал на сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой на Олимпиаде

Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.

9 февраля, 16:54
<p>Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / <a href="https://t.me/olympic_russia/6656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olympic_russia</a></p>

Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / olympic_russia

Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на ОИ в Пекине, до появления официальной информации. Позиция РФ состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой — в декабре 2021 года.

Inside the Games: Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест на Олимпиаде

Inside the Games: Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест на Олимпиаде

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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