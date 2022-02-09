Минздрав РФ рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом Жириновского
По данным ведомства, 75-летний политик находится в московской Центральной клинической больнице уже неделю. У него диагностирован омикрон-штамм CoViD-19.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с диагностированной коронавирусной инфекцией находится на лечении в Центральной клинической больнице. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон". Его состояние стабильное", — сказали в ведомстве.
Пресс-служба добавила, что Жириновскому оказывается "вся необходимая медицинская помощь".
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ 3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.
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