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Дочь солиста группы Jah Division избили в московском супермаркете

По данным источника Лайфа, сначала обидчик начал оскорблять её, нецензурно ругался, после чего дело приняло серьёзный оборот.

9 февраля, 16:35
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CZv8GfwrVZD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gerbertmorales</a></p>

Фото © Instagram/gerbertmorales

В московском супермаркете избили дочь солиста регги-группы Jah Division Людмилу Моралес. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, поступил вызов о том, что во "Вкус-вилле" на Ленинском проспекте трое мужчин избивают девушку, причём, по словам звонившей, у одного из них в руках был нож. Приехавшие на место сотрудники увидели в супермаркете Людмилу, у которой действительно произошёл конфликт с другими покупателями.

Она рассказала, что сначала один из парней начал оскорблять её и нецензурно ругался, после чего дело приняло серьёзный оборот. Парень начал распускать руки и ударил её сначала ладонью по щеке, а затем — кулаком. При этом никаких предметов у него в руках не было.

Людмила написала на обидчика заявление, однако от помощи бригады скорой отказалась и поехала самостоятельно снимать побои в травмпункт. На хулигана же, который оказался 2003 года рождения и ранее уже был судим за кражу, завели административку, после чего будет принято решение о передаче материалов в суд.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье грабители убили 51-летнюю кассиршу "Пятёрочки". Женщина пыталась помешать ворвавшимся в магазин злоумышленникам, те в ответ её жестоко избили.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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