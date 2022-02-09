В Подмосковье грабители убили 51-летнюю кассиршу "Пятёрочки"
Женщина пыталась помешать ворвавшимся в магазин злоумышленникам, те в ответ её жестоко избили.
Людмила Вяткина. Фото © Mash
В подмосковной Истре грабители убили кассира во время налёта на "Пятёрочку". Как пишет Mash, ещё два человека пострадали.
Инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в "Пятёрочку", а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили, она скончалась на месте. Пострадала также директор магазина Наталья Пашкова и её супруг Сергей. Они в больнице с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.
Ранее Лайф писал, что грабитель, выживший после подрыва банкомата в Подмосковье, сам сдался полиции. Личность второго подозреваемого, погибшего при попытке вскрытия терминала, правоохранительными органами также установлена.
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