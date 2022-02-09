В Подмосковье грабители убили 51-летнюю кассиршу "Пятёрочки"

В подмосковной Истре грабители убили кассира во время налёта на "Пятёрочку". Как пишет Mash , ещё два человека пострадали.

Инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в "Пятёрочку", а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили, она скончалась на месте. Пострадала также директор магазина Наталья Пашкова и её супруг Сергей. Они в больнице с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.