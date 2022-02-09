В Казахстане планируют начать производство автоматов Калашникова в 2022 году

На базе казахстанского завода "Тыныс" в Акмолинской области в этом году планируют начать производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", — говорится в сообщении.

Также в планах оборонных предприятий Казахстана в 2022 году — сборка вертолётов Ми-171Ш, производство технических средств охраны границы и средств радиационной и химической защиты, модернизация бронетанковой техники, производство автоматных боеприпасов и бронеколёсных машин "Барыс 8х8".