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В Казахстане планируют начать производство автоматов Калашникова в 2022 году

Также в планах оборонных предприятий страны сборка вертолётов Ми-171Ш, модернизация бронетанковой техники, производство автоматных боеприпасов и бронеколёсных машин "Барыс 8х8".

9 февраля, 07:12

АК-12. Фото © Wikipedia

На базе казахстанского завода "Тыныс" в Акмолинской области в этом году планируют начать производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", — говорится в сообщении.

Также в планах оборонных предприятий Казахстана в 2022 году — сборка вертолётов Ми-171Ш, производство технических средств охраны границы и средств радиационной и химической защиты, модернизация бронетанковой техники, производство автоматных боеприпасов и бронеколёсных машин "Барыс 8х8".

Стало известно, когда в Венесуэле достроят производящий автоматы Калашникова завод

Стало известно, когда в Венесуэле достроят производящий автоматы Калашникова завод

А в конце прошлого года Индия и Россия подписали соглашение о производстве автоматов Калашникова (АК-203) на территории азиатской страны. На индийском предприятии произведут свыше 600 тысяч образцов оружия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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