Сноубордистку из Андорры унесли на носилках после падения на олимпийской трассе
Девушку доставили в ближайшую больницу. Насколько серьёзные травмы получила спортсменка и сможет ли она продолжить участие в Играх, пока не известно.
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На Олимпийских играх в Пекине спортсменка из Андорры Маева Эстевес не смогла пройти дистанцию сноуборд-кросса. Во время выступления она допустила техническую ошибку, упала и ударилась спиной.
Падение было серьёзным, спортсменке понадобилась помощь медиков. Когда она оказалась в зоне защитного ограждения, соревнования приостановили. Девушку унесли с трассы на носилках и доставили в больницу. Насколько серьёзную травму получила Эстевес, пока не известно.
Ранее Лайф писал, что украинская биатлонистка Валентина Семеренко потеряла сознание по ходу гонки и досрочно завершила выступление на Олимпиаде в Пекине из-за проблем со здоровьем.
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