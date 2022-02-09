Сноубордистку из Андорры унесли на носилках после падения на олимпийской трассе

На Олимпийских играх в Пекине спортсменка из Андорры Маева Эстевес не смогла пройти дистанцию сноуборд-кросса. Во время выступления она допустила техническую ошибку, упала и ударилась спиной.

Падение было серьёзным, спортсменке понадобилась помощь медиков. Когда она оказалась в зоне защитного ограждения, соревнования приостановили. Девушку унесли с трассы на носилках и доставили в больницу. Насколько серьёзную травму получила Эстевес, пока не известно.