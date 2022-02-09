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Сноубордистку из Андорры унесли на носилках после падения на олимпийской трассе

Девушку доставили в ближайшую больницу. Насколько серьёзные травмы получила спортсменка и сможет ли она продолжить участие в Играх, пока не известно.

9 февраля, 06:41

Фото © Pixabay

На Олимпийских играх в Пекине спортсменка из Андорры Маева Эстевес не смогла пройти дистанцию сноуборд-кросса. Во время выступления она допустила техническую ошибку, упала и ударилась спиной.

Падение было серьёзным, спортсменке понадобилась помощь медиков. Когда она оказалась в зоне защитного ограждения, соревнования приостановили. Девушку унесли с трассы на носилках и доставили в больницу. Насколько серьёзную травму получила Эстевес, пока не известно.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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