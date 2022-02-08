Украинская биатлонистка потеряла сознание по ходу гонки и завершила выступление на ОИ-2022
Для 36-летней победительницы Олимпиады в Сочи в эстафете это были уже пятые Игры в карьере.
Валентина Семеренко. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA / Johan Axelsson
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступление на Олимпиаде в Пекине из-за проблем со здоровьем. Об этом порталу Champion сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
"Валентина хотела реабилитироваться за выступление в смешанной эстафете, начала торопиться. С горами шутки плохи, и, как я понял, Валя потеряла сознание или была близка к этому. В итоге медицинский штаб посоветовал ей вернуться на родину, что она и сделает", — заявил Брынзак.
Добавим, что приехавшая на пятую Олимпиаду чемпионка Игр в Сочи днём ранее не смогла финишировать в индивидуальной гонке на 15 километров.
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