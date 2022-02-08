Украинская биатлонистка потеряла сознание по ходу гонки и завершила выступление на ОИ-2022

"Валентина хотела реабилитироваться за выступление в смешанной эстафете, начала торопиться. С горами шутки плохи, и, как я понял, Валя потеряла сознание или была близка к этому. В итоге медицинский штаб посоветовал ей вернуться на родину, что она и сделает", — заявил Брынзак.