Облили водой: В Словакии депутаты надругались над флагом Украины во время заседания парламента

В Словакии в ходе заседания парламента, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, двое депутатов надругались над украинским флагом. Перед началом выступления коллег они облили флаг водой, а затем вырвали его и унесли, сообщает словацкое радио Pravda.

Во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с осквернением флага Украины. pic.twitter.com/Y1e7HsalmQ — Сергей из Киева. (@SergUA63) February 8, 2022

"Собрание сопровождалось непристойностями и поведением, недостойным законодательного органа. Депутаты от СНС (Словацкая национальная партия. — Прим. Лайфа) практически с самого начала заблокировали трибуну или залили водой флаг Украины и депутата от САС (Свобода и солидарность. — Прим. Лайфа), оппозиция свистнула, а в конце депутат Котлеба Мизик пустил сирену из динамиков. Спикер парламента Борис Коллар закрыл встречу и снова проведёт её в среду", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за инцидент. В тот момент он не присутствовал на заседании и находился на переговорах в Киеве. По мнению главы МИД, причинами такого поведения депутатов стали "истерия и запугивание народа" из-за соглашения с США.

"Мне жаль и ещё больше стыдно", — написал Корчок в "Фейсбуке".