Облили водой: В Словакии депутаты надругались над флагом Украины во время заседания парламента
Глава МИД Иван Корчок извинился за произошедшее. По его мнению, причинами такого поведения стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США.
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В Словакии в ходе заседания парламента, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, двое депутатов надругались над украинским флагом. Перед началом выступления коллег они облили флаг водой, а затем вырвали его и унесли, сообщает словацкое радио Pravda.
Во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с осквернением флага Украины. pic.twitter.com/Y1e7HsalmQ— Сергей из Киева. (@SergUA63) February 8, 2022
"Собрание сопровождалось непристойностями и поведением, недостойным законодательного органа. Депутаты от СНС (Словацкая национальная партия. — Прим. Лайфа) практически с самого начала заблокировали трибуну или залили водой флаг Украины и депутата от САС (Свобода и солидарность. — Прим. Лайфа), оппозиция свистнула, а в конце депутат Котлеба Мизик пустил сирену из динамиков. Спикер парламента Борис Коллар закрыл встречу и снова проведёт её в среду", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за инцидент. В тот момент он не присутствовал на заседании и находился на переговорах в Киеве. По мнению главы МИД, причинами такого поведения депутатов стали "истерия и запугивание народа" из-за соглашения с США.
"Мне жаль и ещё больше стыдно", — написал Корчок в "Фейсбуке".
Ранее Лайф писал о том, что главы МИД Чехии, Австрии и Словакии прибыли на Украину. Находясь в станице Луганской на линии соприкосновения с Донбассом, министры оценили "последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению".
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