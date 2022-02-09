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Лидеры Германии, Франции и Польши выступили c обращением к России

Канцлер и два президента заверили, что их государства готовы участвовать в предметных и ориентированных на результат переговорах о безопасности в Европе.

8 февраля, 22:30
<p>Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда на переговорах. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1491159576875773952/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EmmanuelMacron</a></p>

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда на переговорах. Фото © Twitter / EmmanuelMacron

Германия, Франция и Польша поддерживают усилия по нормализации ситуации на Украине, которые принимаются в рамках "нормандского формата". Об этом говорится в заявлении, которое приняли лидеры этих трёх стран. Они выступили также с обращением к России. Берлин, Париж и Варшава призвали Москву к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе, а также отметили, что ждут шагов по разрядке напряжённой ситуации вокруг Украины.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", — говорится в заявлении трёх лидеров.

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Шольц, Макрон и Дуда заявили, что готовы к "конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат переговорах о вопросах безопасности, представляющих взаимный интерес". Они, как это уже не раз делали в последнее время на Западе, пригрозили, что "любая новая военная агрессия России против Украины" приведёт к последствиям и "высокой цене" для Москвы.

Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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