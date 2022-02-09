Лидеры Германии, Франции и Польши выступили c обращением к России

Германия, Франция и Польша поддерживают усилия по нормализации ситуации на Украине, которые принимаются в рамках "нормандского формата". Об этом говорится в заявлении, которое приняли лидеры этих трёх стран. Они выступили также с обращением к России. Берлин, Париж и Варшава призвали Москву к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе, а также отметили, что ждут шагов по разрядке напряжённой ситуации вокруг Украины.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", — говорится в заявлении трёх лидеров.