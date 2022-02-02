Пентагон подтвердил переброску в Европу около 2 тысяч военных США

США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы дополнительно перебрасываем около двух тысяч военных из США в Европу в ближайшие несколько дней", — отметил он.

Кирби добавил, что дополнительные войска США, направляемые в Румынию, Польшу и Германию, "не намерены воевать на Украине", они направляются в Европу для "обеспечения надёжной обороны союзников по НАТО".

"Повторю, что это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", — добавил представитель Пентагона.