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Пентагон подтвердил переброску в Европу около 2 тысяч военных США

Джон Кирби добавил, что дополнительный воинский контингент не будет находиться там на постоянной основе.

2 февраля, 15:31

Фото © Shutterstock

США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы дополнительно перебрасываем около двух тысяч военных из США в Европу в ближайшие несколько дней", — отметил он.

Кирби добавил, что дополнительные войска США, направляемые в Румынию, Польшу и Германию, "не намерены воевать на Украине", они направляются в Европу для "обеспечения надёжной обороны союзников по НАТО".

"Повторю, что это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", — добавил представитель Пентагона.

CNN: Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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