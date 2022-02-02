Пентагон подтвердил переброску в Европу около 2 тысяч военных США
Джон Кирби добавил, что дополнительный воинский контингент не будет находиться там на постоянной основе.
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США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы дополнительно перебрасываем около двух тысяч военных из США в Европу в ближайшие несколько дней", — отметил он.
Кирби добавил, что дополнительные войска США, направляемые в Румынию, Польшу и Германию, "не намерены воевать на Украине", они направляются в Европу для "обеспечения надёжной обороны союзников по НАТО".
"Повторю, что это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", — добавил представитель Пентагона.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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