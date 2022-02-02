В Москве пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей, чтобы "спастись от киллера"

Мошенники под видом сотрудников полиции обманули 76-летнюю жительницу Бибирева и выманили у неё восемь миллионов рублей. Такую сумму пенсионерка заплатила злоумышленникам, чтобы "избавиться от киллера" и остаться в живых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мошенники позвонили женщине и сообщили, что за ней следит профессиональный убийца. Но ещё больше напугали старушку словами о том, что "она прямо сейчас под его прицелом". Злоумышленники заверили, что киллер узнал о миллионах, хранящихся у пенсионерки, и теперь эту сумму нужно передать "правоохранителям", чтобы поймать преступника.

Сначала старушка передала "полицейскому" 753 тысячи рублей, которые хранила дома в наличных. На следующий день она сняла со счёта ещё 1,6 миллиона, которые также передала мошенникам. В банк пенсионерка наведывалась несколько раз, в результате она сняла все свои накопления. Общая сумма "спасения" оказалась внушительной — восемь миллионов рублей.

Сейчас делом о мошенничестве занимается полиция. Уточняется, что обокравших москвичку злоумышленников ещё не нашли.