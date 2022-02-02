Опять без побед: "Спартак" сыграл вничью во втором матче под руководством Ваноли
В дебютном поединке итальянского наставника красно-белые не смогли переиграть "Слован".
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче против футбольного клуба "Рига" — 0:0.
Встреча состоялась в рамках предсезонного сбора "Спартака", который проходит в Дубае. Добавим, что это был второй матч красно-белых под руководством итальянца Паоло Ваноли, а на игре присутствовали владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.
Ранее Лайф сообщал, что в первом матче под руководством Паоло Ваноли "Спартак" сыграл вничью с клубом "Слован" из Словакии.
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