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Опять без побед: "Спартак" сыграл вничью во втором матче под руководством Ваноли

В дебютном поединке итальянского наставника красно-белые не смогли переиграть "Слован".

2 февраля, 15:02

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче против футбольного клуба "Рига" — 0:0.

Встреча состоялась в рамках предсезонного сбора "Спартака", который проходит в Дубае. Добавим, что это был второй матч красно-белых под руководством итальянца Паоло Ваноли, а на игре присутствовали владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

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Ранее Лайф сообщал, что в первом матче под руководством Паоло Ваноли "Спартак" сыграл вничью с клубом "Слован" из Словакии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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