Опять без побед: "Спартак" сыграл вничью во втором матче под руководством Ваноли

Встреча состоялась в рамках предсезонного сбора "Спартака", который проходит в Дубае. Добавим, что это был второй матч красно-белых под руководством итальянца Паоло Ваноли, а на игре присутствовали владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.