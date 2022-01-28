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"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в первом матче под руководством Ваноли

Следующим соперником красно-белых станет футбольный клуб "Рига" из Латвии.

28 января, 14:48

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче против клуба "Слован" из Словакии со счётом 2:2. Отметим, что это была первая игра для итальянца Паоло Ваноли в статусе главного тренера красно-белых.

Авторами забитых голов в составе "Спартака" стали Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев. На это "Слован" ответил мячами в исполнении Владимира Вайсса и Александара Чаврича. По ходу матча травму получил новичок красно-белых Леон Классен.

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Добавим, что следующим соперником "Спартака" станет футбольный клуб "Рига" из Латвии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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