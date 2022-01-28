"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в первом матче под руководством Ваноли
Следующим соперником красно-белых станет футбольный клуб "Рига" из Латвии.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче против клуба "Слован" из Словакии со счётом 2:2. Отметим, что это была первая игра для итальянца Паоло Ваноли в статусе главного тренера красно-белых.
Авторами забитых голов в составе "Спартака" стали Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев. На это "Слован" ответил мячами в исполнении Владимира Вайсса и Александара Чаврича. По ходу матча травму получил новичок красно-белых Леон Классен.
Добавим, что следующим соперником "Спартака" станет футбольный клуб "Рига" из Латвии.
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