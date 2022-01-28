Заработал миллионы, но стал посмешищем: Каким получился год Кокорина в Италии Лайф рассказывает, как один из лучших российских игроков современности переехал во Флоренцию, но не сделал ничего полезного 28 января, 14:11 Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин. Фото © Getty Images / Matteo Ciambelli / DeFodi Images

Конец января 2021 года. Вся футбольная общественность с широко открытыми глазами наблюдает за тем, как Александр Кокорин переезжает из "Спартака" в Италию. Причём не абы куда, а в достаточно сильную "Фиорентину". Тогда казалось, что нападающий едет перезагружать свою карьеру. Однако на деле получилось совсем по-другому.

Миллионы евро зарплаты — и ничего полезного

После тюрьмы Кокорин очень хорошо показал себя в "Сочи" и отправился свободным агентом в "Спартак". Уже там (осенью 2020 года) у него произошёл первый сбой — травмы и низкая результативность. От нападающего явно ждали не того. Потому-то и было удивительно, что "Фиорентина" заплатила 4,5 миллиона евро (по данным Transfermarkt) за российского нападающего с не самым хорошим прошлым.

Изначально было ясно, что основным футболистом "Фиорентины" Кокорин с ходу не будет. За место в составе придётся бороться. Тем не менее форвард заслуживал уважения хотя бы потому, что принял этот вызов и отправился в незнакомую страну. Пускай и в очень комфортную для жизни Флоренцию.

"Это Европа — давно туда хотел. Мне скоро 30 лет, если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится", — говорил сам Кокорин незадолго до переезда в интервью "Спорт-Экспрессу".

Но дальше всё пошло по какому-то очень грустному сценарию. За целый год у Кокорина чуть больше 200 минут на поле (один матч идёт 90, если что). Появление нападающего в стартовом составе (в осеннем матче Кубка Италии против "Беневенто") стало мгновенно главной новостью всея российских спортивных СМИ, вызвав ажиотаж такой, будто Кокорин взял "Золотой мяч".

Несмотря на все свои провалы (ноль голов и результативных передач за весь год), Кокорин в Италии даже получил награду. "Во даёт-то", — возгласит читатель. Но радоваться здесь нечему, ибо Кокорин стал победителем в номинации "Посмешище года" и получил "Золотой унитаз". На этом локальные "успехи" Александра Кокорина в Италии заканчиваются. Местная пресса уже давно упражняется в том, кто из журналистов подберёт более яркие эпитеты, дабы раскритиковать россиянина. Вот лишь некоторые из них:

" С ним "Фиорентина" всегда в меньшинстве " (журналист Альберто Польвероси);

" (журналист Альберто Польвероси); " Среди прочего ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займёт место Дэниела Крейга, который умер в последний момент. "Кокогол" снимет боевик о новом "агенте 000" (подсчёт голов в фиолетовой футболке) с названием "Нет времени играть " (журналист Бенедетто Феррара);

" (журналист Бенедетто Феррара); "Те, кто говорят, что он (Кокорин. — Прим. Лайфа) может показывать уровень, либо не видели, как он играет, либо пишут научно-фантастические романы" (журналист Пьетро Лаззерини).

Возбуждает болельщиков и тот факт, что у Кокорина в "Фиорентине" чуть ли не самая большая зарплата — более двух миллионов евро в год. Это существенно меньше, чем в России, но для Европы — очень даже немало. На фоне количества совершённых им полезных действий КПД уходит в колоссальный минус.

Александр Кокорин из "Фиорентины" и Глейсон Бремер из "Торино" сражаются за мяч во время матча Серии А между "Торино" и "Фиорентиной" на Олимпийском стадионе 10 января 2022 года в Турине, Италия. Фото © Getty Images / Sportinfoto/DeFodi Images

Кокорин никому не нужен

Теперь главная задача "фиалок" — куда-то пристроить Кокорина. Просто выгнать его на улицу — совсем не вариант, ибо это нужно будет как-то компенсировать, а в кризисные ковидные времена лишних евро нет нигде. Так что "Фиорентине" нужно срочно решать, где именно Кокорин окажется. Вариантов, как мы неоднократно писали, по сути-то и нет.

СМИ писали об интересе клубов с Ближнего Востока, Турции и России, что естественно. Но никто из них не готов пойти на то, чтобы платить Кокорину достаточно большую зарплату. Одни не хотят, а другие и вовсе не смогут. Даже в России претендентов на Кокорина совсем не находится. В числе последних назывались подмосковные "Химки", где собирают достаточно опытную бригаду (Юрий Жирков, Павел Мамаев, например), однако и там от Кокорина открестились.

Что теперь делать Кокорину? Большой и хороший вопрос. С одной стороны, нужно биться и бороться за место в составе "Фиорентины" и дальше. Особенно с учётом того, что "фиалки" продают конкурента россиянина Душана Влаховича. С другой — Кокорину нужна срочная перезагрузка, очередная. И здесь как нельзя кстати будет трансфер в новый клуб. Самый критичный вариант — завершение карьеры. Благо о нём пока и речи не идёт.

Развод и потеря в стоимости

Фиаско на поле немедленно привело к тому, что стоимость Кокорина на рынке существенно упала. Так, россиянин за последние полгода подешевел на полтора миллиона. Теперь его оценивают в два миллиона евро. Столь же немного он стоил во времена, когда выступал за московское "Динамо".

Но если потеря в цене — вещь относительная, то куда более серьёзным выглядит разрыв Кокорина с его девушкой (или же даже гражданской женой) Дарьей Валитовой. О кризисе в отношениях стало известно ещё летом, однако ближе к Новому году всё подтвердилось официально. Кокорин отныне, судя по всему, холост. По крайней мере, о новых романах футболиста ничего не было слышно.

"Разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", — написала Валитова у себя в сториз.

Футболист Александр Кокорин и Дарья Валитова. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Найти что-то хорошее за этот год в жизни Кокорина крайне непросто. На поле и за его пределами — абсолютные провалы. Некогда один из лучших российских футболистов решил принять новый вызов, но, кажется, сделал самую большую ошибку в карьере. Впрочем, Кокорин — по-прежнему игрок "Фиорентины", а значит, шансы начать всё заново ещё имеются. Увы, с каждым днём верится в это всё меньше.

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