Переход игрока сборной Люксембурга Мартинша будет стоить "Спартаку" около 7 млн евро

Трансфер полузащитника швейцарского клуба "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Мартинша Перейры обойдётся "Спартаку" в сумму около семи миллионов евро. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Так, аренда игрока обошлась красно-белым в 500 тысяч евро. При этом за клубом сохраняется право выкупа игрока за 6,4 миллиона евро.