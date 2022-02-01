Переход игрока сборной Люксембурга Мартинша будет стоить "Спартаку" около 7 млн евро
Клуб взял 26-летнего футболиста в аренду на ближайшие полгода с приоритетным правом выкупа.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Трансфер полузащитника швейцарского клуба "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Мартинша Перейры обойдётся "Спартаку" в сумму около семи миллионов евро. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Так, аренда игрока обошлась красно-белым в 500 тысяч евро. При этом за клубом сохраняется право выкупа игрока за 6,4 миллиона евро.
Добавим, что "Спартак" объявил о переходе Мартинша вечером 31 января. Ближайшие полгода полузащитник проведёт в стане красно-белых на правах аренды с приоритетным правом выкупа.
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