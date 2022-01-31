"Спартак" сообщил о переходе нападающего Понсе в испанский "Эльче"
Футболист пока будет находиться в аренде, но у испанцев останется право выкупить трансфер форварда "при определённых обстоятельствах".
Эсекель Понсе © ФК "Спартак"
Футбольные клубы "Спартак" и "Эльче" достигли договорённости о переходе Эсекеля Понсе в испанскую команду на правах аренды. Об этом говорится на сайте московского клуба.
"Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У "Эльче" есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определённых обстоятельств", — говорится в сообщении клуба.
О том, что Понсе может продолжить карьеру в Испании, Лайф сообщал 29 января. В составе красно-белых он выступает с 2019 года. Футболист за это время принял участие примерно в 70 матчах.
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