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"Спартак" сообщил о переходе нападающего Понсе в испанский "Эльче"

Футболист пока будет находиться в аренде, но у испанцев останется право выкупить трансфер форварда "при определённых обстоятельствах".

31 января, 19:56
<p>Эсекель Понсе © ФК "Спартак"</p>

Эсекель Понсе © ФК "Спартак"

Футбольные клубы "Спартак" и "Эльче" достигли договорённости о переходе Эсекеля Понсе в испанскую команду на правах аренды. Об этом говорится на сайте московского клуба.

"Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У "Эльче" есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определённых обстоятельств", — говорится в сообщении клуба.

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О том, что Понсе может продолжить карьеру в Испании, Лайф сообщал 29 января. В составе красно-белых он выступает с 2019 года. Футболист за это время принял участие примерно в 70 матчах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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