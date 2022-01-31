"Спартак" сообщил о переходе нападающего Понсе в испанский "Эльче"

Футбольные клубы "Спартак" и "Эльче" достигли договорённости о переходе Эсекеля Понсе в испанскую команду на правах аренды. Об этом говорится на сайте московского клуба.

"Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У "Эльче" есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определённых обстоятельств", — говорится в сообщении клуба.