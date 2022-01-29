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Нападающий "Спартака" Понсе может продолжить карьеру в Испании

В составе красно-белых он выступает с 2019 года, проведя за это время более 70 встреч.

29 января, 11:54

Фото © ФК "Спартак Москва"

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в испанском "Эльче", сообщает Cazurreando.

В ближайшие дни нападающий может прибыть в Испанию для того, чтобы завершить свой переход. При этом, будет ли это аренда или полноценный трансфер, не сообщается.

Добавим, что Понсе стал игроком "Спартака" в 2019 году. За это время он провёл 73 матча, в которых забил 25 мячей. Порталом Transfermarkt он оценивается в семь миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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