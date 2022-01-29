Нападающий "Спартака" Понсе может продолжить карьеру в Испании

В ближайшие дни нападающий может прибыть в Испанию для того, чтобы завершить свой переход. При этом, будет ли это аренда или полноценный трансфер, не сообщается.

Добавим, что Понсе стал игроком "Спартака" в 2019 году. За это время он провёл 73 матча, в которых забил 25 мячей. Порталом Transfermarkt он оценивается в семь миллионов евро.