Нападающий "Спартака" Понсе может продолжить карьеру в Испании
В составе красно-белых он выступает с 2019 года, проведя за это время более 70 встреч.
Фото © ФК "Спартак Москва"
Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в испанском "Эльче", сообщает Cazurreando.
В ближайшие дни нападающий может прибыть в Испанию для того, чтобы завершить свой переход. При этом, будет ли это аренда или полноценный трансфер, не сообщается.
Добавим, что Понсе стал игроком "Спартака" в 2019 году. За это время он провёл 73 матча, в которых забил 25 мячей. Порталом Transfermarkt он оценивается в семь миллионов евро.
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