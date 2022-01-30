Пресс-служба "Спартака" анонсировала переход защитника Жиго в "Марсель" летом

"Официально: Самюэль Жиго остаётся в "Спартаке" до лета. Затем он станет игроком "Марселя". Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона 2021/2022 Сэм проведёт в Москве на правах аренды", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака" в "Твиттере".

С Сэмом в команде мы прожили много крутых моментов ✨ Надеемся, за следующие месяцы наша совместная история станет более незабываемой! ❤ pic.twitter.com/DcoGgN5kfP

Нынешний контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до лета текущего года. За красно-белых 28-летний француз выступает с 2018 года. В стан москвичей он перешёл из бельгийского "Гента". За это время защитник провёл в составе "Спартака" 96 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.