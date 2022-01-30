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Пресс-служба "Спартака" анонсировала переход защитника Жиго в "Марсель" летом

28-летний защитник выступает за красно-белых с 2018 года. За это время он провёл в составе москвичей 96 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

29 января, 21:37

Самюэль Жиго © "Спартак"

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самюэль Жиго летом перейдёт во французский "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Официально: Самюэль Жиго остаётся в "Спартаке" до лета. Затем он станет игроком "Марселя". Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона 2021/2022 Сэм проведёт в Москве на правах аренды", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака" в "Твиттере".

Нынешний контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до лета текущего года. За красно-белых 28-летний француз выступает с 2018 года. В стан москвичей он перешёл из бельгийского "Гента". За это время защитник провёл в составе "Спартака" 96 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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Напомним, ранее стало известно, что Жиго не будет продлевать контракт со "Спартаком".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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