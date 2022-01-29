Журналист Скира: "Фиорентина" и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контракта

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ведёт с российским нападающим Александром Кокориным переговоры о досрочном расторжении контракта. При этом руководство команды готово выплатить компенсацию за разрыв договора, срок которого заканчивается в 2024 году. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Фиорентина" и Александр Кокорин ведут переговоры с целью достичь соглашения о расторжении контракта с выходным пособием", — утверждает инсайдер.

Напомним, Кокорин перешёл в стан "фиалок" в январе прошлого года из московского "Спартака". За всё время в итальянском клубе он провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм.

В начале января российский форвард стал лауреатом премии "Золотой унитаз", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов и победил в категории "Посмешище года".