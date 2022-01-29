Журналист Скира: "Фиорентина" и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контракта
По словам инсайдера, "фиалки" готовы выплать компенсацию. За всё время игры в итальянском клубе российский нападающий ни разу не отметился результативными действиями в официальных матчах.
Александр Кокорин © ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI
Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ведёт с российским нападающим Александром Кокориным переговоры о досрочном расторжении контракта. При этом руководство команды готово выплатить компенсацию за разрыв договора, срок которого заканчивается в 2024 году. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
"Фиорентина" и Александр Кокорин ведут переговоры с целью достичь соглашения о расторжении контракта с выходным пособием", — утверждает инсайдер.
Напомним, Кокорин перешёл в стан "фиалок" в январе прошлого года из московского "Спартака". За всё время в итальянском клубе он провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм.
В начале января российский форвард стал лауреатом премии "Золотой унитаз", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов и победил в категории "Посмешище года".
А накануне стало известно, что конкурент Кокорина в "Фиорентине" Душан Влахович перешёл в "Ювентус". Контракт с новым клубом 22-летний сербский нападающий подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила около 70 миллионов евро плюс бонусы.
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