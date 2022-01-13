"Когда тебя ждать?": Глушаков "пригласил" Кокорина в "Химки" после трансферов Мамаева и Жиркова
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе красно-чёрных к бывшему форварду сборной России.
Фото © instagram/glushak8, ТАСС / imago images
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков выложил в своём инстаграме пост, в котором обратился к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
"Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?" — написал Глушаков.
Ранее Лайф сообщал, что "Химки" укрепил 38-летний экс-полузащитник сборной России и питерского "Зенита" Юрий Жирков.
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