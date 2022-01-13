Полузащитник "Химок" Денис Глушаков выложил в своём инстаграме пост, в котором обратился к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.

"Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?" — написал Глушаков.