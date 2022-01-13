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"Когда тебя ждать?": Глушаков "пригласил" Кокорина в "Химки" после трансферов Мамаева и Жиркова

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе красно-чёрных к бывшему форварду сборной России.

13 января, 11:24
<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CYqsNYXIxJE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glushak8</a>, ТАСС / imago images</p>

Фото © instagram/glushak8, ТАСС / imago images

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков выложил в своём инстаграме пост, в котором обратился к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.

"Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?" написал Глушаков.

"Химки" объявили о трансфере Юрия Жиркова в стиле "Рэмбо"

"Химки" объявили о трансфере Юрия Жиркова в стиле "Рэмбо"

Ранее Лайф сообщал, что "Химки" укрепил 38-летний экс-полузащитник сборной России и питерского "Зенита" Юрий Жирков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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