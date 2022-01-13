"Химки" объявили о трансфере Юрия Жиркова в стиле "Рэмбо"

Подмосковные "Химки" в своём твиттере в честь перехода в клуб бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова опубликовали постер в стиле фильма "Рэмбо".

38-летнего защитника изобразили в военной форме и с оружием. На постере поместили надпись Yurambo. Young Blood (в переводе с английского — Юрэмбо. Молодая кровь).

"Ещё повоюем", — говорится в подписи к постеру.

Накануне о подписании контракта с Жирковым заявил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.