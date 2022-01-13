"Химки" объявили о трансфере Юрия Жиркова в стиле "Рэмбо"
38-летний футболист подписал с подмосковным клубом контракт до конца сезона с возможностью продления соглашения ещё на год.
Фото © РФС
Подмосковные "Химки" в своём твиттере в честь перехода в клуб бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова опубликовали постер в стиле фильма "Рэмбо".
38-летнего защитника изобразили в военной форме и с оружием. На постере поместили надпись Yurambo. Young Blood (в переводе с английского — Юрэмбо. Молодая кровь).
"Ещё повоюем", — говорится в подписи к постеру.
Ещё повоюем 💣💥 pic.twitter.com/UOAK7Q3TE9— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 13, 2022
Накануне о подписании контракта с Жирковым заявил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год.
С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.
За сборную России Жирков играл с 2005 года. В 105 матчах в составе национальной команды он забил два гола.
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