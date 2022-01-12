Возвращение в футбол: Юрий Жирков стал игроком "Химок"
Последние полгода он не выступал за какую-либо команду после расторжения контракта с "Зенитом".
Фото © РФС / Константин Рыбин
38-летний бывший игрок сборной России Юрий Жирков подписал контракт с "Химками". Об этом РИА "Новости" сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
"Контракт заключён по схеме 0,5 + 1 (год). Если Юрий захочет играть дальше, то мы будем готовы продлить с ним соглашение. Если нет, то мы предложим ему возможность перейти на административную работу в структуре клуба", — заявил Терюшков.
Добавим, что последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит", однако летом 2021 года его контракт с командой из Петербурга завершился.
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