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Возвращение в футбол: Юрий Жирков стал игроком "Химок"

Последние полгода он не выступал за какую-либо команду после расторжения контракта с "Зенитом".

12 января, 15:44

Фото © РФС / Константин Рыбин

38-летний бывший игрок сборной России Юрий Жирков подписал контракт с "Химками". Об этом РИА "Новости" сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

"Контракт заключён по схеме 0,5 + 1 (год). Если Юрий захочет играть дальше, то мы будем готовы продлить с ним соглашение. Если нет, то мы предложим ему возможность перейти на административную работу в структуре клуба", — заявил Терюшков.

Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"

Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"

Добавим, что последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит", однако летом 2021 года его контракт с командой из Петербурга завершился.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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