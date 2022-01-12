"Контракт заключён по схеме 0,5 + 1 (год). Если Юрий захочет играть дальше, то мы будем готовы продлить с ним соглашение. Если нет, то мы предложим ему возможность перейти на административную работу в структуре клуба", — заявил Терюшков.