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Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"

Сам он заметил, что "соскучился по игре" и не заканчивает карьеру из-за любви к футболу.

12 января, 11:25
<p>Фото © ТАСС/Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС/Станислав Красильников

Бывший игрок сборной России и "Зенита" Юрий Жирков прибыл на медосмотр в подмосковные "Химки". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По словам футболиста, если обследование пройдёт нормально, то, вероятнее всего, он подпишет контракт с подмосковным клубом. Кроме того, он рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 38 лет.

"Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет всё нормально со здоровьем, то почему бы и нет", — заявил Жирков.

Жирков заявил, что готов закончить карьеру в ближайшее время

Жирков заявил, что готов закончить карьеру в ближайшее время

Напомним, что раньше Жирков выступал за "Зенит", однако летом текущего года стал свободным агентом. С недавних пор он является игроком любительской команды "Аминьево", которая выступает в Юго-Западной ЛФЛ Москвы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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