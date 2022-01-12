Экс-игрок сборной России Жирков прибыл на медосмотр "Химок"
Сам он заметил, что "соскучился по игре" и не заканчивает карьеру из-за любви к футболу.
Фото © ТАСС/Станислав Красильников
Бывший игрок сборной России и "Зенита" Юрий Жирков прибыл на медосмотр в подмосковные "Химки". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По словам футболиста, если обследование пройдёт нормально, то, вероятнее всего, он подпишет контракт с подмосковным клубом. Кроме того, он рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 38 лет.
"Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет всё нормально со здоровьем, то почему бы и нет", — заявил Жирков.
Напомним, что раньше Жирков выступал за "Зенит", однако летом текущего года стал свободным агентом. С недавних пор он является игроком любительской команды "Аминьево", которая выступает в Юго-Западной ЛФЛ Москвы.
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