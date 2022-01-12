"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо"
В составе красно-зелёных он провёл около 100 матчей, в которых отметился 29 голами и 12 результативными передачами.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего Фёдора Смолова в "Динамо".
"Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".
Добавим, что Фёдор Смолов стал игроком "Локомотива" в 2018 году. За это время он провёл 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.
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