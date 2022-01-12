"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо"

" Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере ", — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Добавим, что Фёдор Смолов стал игроком "Локомотива" в 2018 году. За это время он провёл 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.