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"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо"

В составе красно-зелёных он провёл около 100 матчей, в которых отметился 29 голами и 12 результативными передачами.

12 января, 10:14

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего Фёдора Смолова в "Динамо".

"Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

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Добавим, что Фёдор Смолов стал игроком "Локомотива" в 2018 году. За это время он провёл 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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