КХЛ отменила дерби "Динамо" — "Спартак" из-за коронавируса
Ранее лига приняла решение продолжать регулярный чемпионат и не уходить на паузу из-за эпидемиологической ситуации.
Фото © ХК "Спартак"
КХЛ приняла решение об отмене матча регулярного чемпионата между московскими "Динамо" и "Спартаком" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Согласно свежим данным, в "Спартаке" выявлено десять случаев заболевания у игроков и три — у представителей команды. Добавим, что встреча должна была состояться 13 января.
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом в командах. Так, лига отменила матчи с участием ЦСКА, рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", "Автомобилиста" и "Торпедо".
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