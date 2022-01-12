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КХЛ отменила дерби "Динамо" — "Спартак" из-за коронавируса

Ранее лига приняла решение продолжать регулярный чемпионат и не уходить на паузу из-за эпидемиологической ситуации.

12 января, 09:37

Фото © ХК "Спартак"

КХЛ приняла решение об отмене матча регулярного чемпионата между московскими "Динамо" и "Спартаком" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Согласно свежим данным, в "Спартаке" выявлено десять случаев заболевания у игроков и три — у представителей команды. Добавим, что встреча должна была состояться 13 января.

КХЛ предложила изменить схему плей-офф этого сезона из-за коронавируса

КХЛ предложила изменить схему плей-офф этого сезона из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом в командах. Так, лига отменила матчи с участием ЦСКА, рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", "Автомобилиста" и "Торпедо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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