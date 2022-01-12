КХЛ отменила дерби "Динамо" — "Спартак" из-за коронавируса

КХЛ приняла решение об отмене матча регулярного чемпионата между московскими "Динамо" и "Спартаком" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Согласно свежим данным, в "Спартаке" выявлено десять случаев заболевания у игроков и три — у представителей команды. Добавим, что встреча должна была состояться 13 января.