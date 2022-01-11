КХЛ предложила изменить схему плей-офф этого сезона из-за коронавируса
Из-за пандемии ранее были отменены матчи ЦСКА, рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", "Автомобилиста" и "Торпедо".
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила своим клубам изменить схему проведения плей-офф из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в командах. Об этом информирует пресс-служба КХЛ.
"КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отменённых матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф", — говорится в опубликованном релизе.
Окончательное решение по данному вопросу и календарь лиги будут приняты после 23 января, когда в КХЛ начнётся пауза, связанная с проведением Олимпиады в Пекине.
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила матчи "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА, рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", а также нижегородского "Торпедо" из-за вспышек коронавируса в командах.
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