КХЛ предложила изменить схему плей-офф этого сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила своим клубам изменить схему проведения плей-офф из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в командах. Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

"КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отменённых матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф", — говорится в опубликованном релизе.

Окончательное решение по данному вопросу и календарь лиги будут приняты после 23 января, когда в КХЛ начнётся пауза, связанная с проведением Олимпиады в Пекине.