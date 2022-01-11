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Олимпийский призёр по бегу Лендор скончался в возрасте 29 лет

Его специализацией была дистанция 400 метров. О причинах смерти не сообщается.

11 января, 13:37

Деон Лендор. Фото © ТАСС / ZUMA / Lorena Bonapace

Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне тринидадец Деон Лендор скончался на 30-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причины смерти спортсмена не уточняются.

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На Играх-2012 Лендор завоевал бронзу в эстафете 4 по 400 метров. В этом же виде программы он стал серебряным призёром чемпионата мира 2015 года в Пекине. Также тринидадец трижды выигрывал бронзу на ЧМ в закрытых помещениях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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