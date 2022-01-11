Олимпийский призёр по бегу Лендор скончался в возрасте 29 лет
Его специализацией была дистанция 400 метров. О причинах смерти не сообщается.
Деон Лендор. Фото © ТАСС / ZUMA / Lorena Bonapace
Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне тринидадец Деон Лендор скончался на 30-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
World Athletics is deeply saddened to hear that Trinidad and Tobago’s Olympic and world 4x400m medallist Deon Lendore has died at the age of 29.— World Athletics (@WorldAthletics) January 11, 2022
Причины смерти спортсмена не уточняются.
На Играх-2012 Лендор завоевал бронзу в эстафете 4 по 400 метров. В этом же виде программы он стал серебряным призёром чемпионата мира 2015 года в Пекине. Также тринидадец трижды выигрывал бронзу на ЧМ в закрытых помещениях.
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